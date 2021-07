Reclamo del Velez contro il Bologna: gli argentini richiedono 1,1 milioni di bonus

Ieri il Velez Sarsfield ha presentato un reclamo ufficiale alla FIFA nei confronti del Bologna. Al centro del contendere il pagamento di alcuni bonus che sarebbero maturati per il trasferimento del centrocampista argentino Nicolas Dominguez. La cifra in ballo, scrive il Corriere di Bologna, è di 1.125.000 euro che sarebbe dovuta essere versata nelle casse del club argentino al momento della presenza ufficiale numero 35, maturata a febbraio scorso. Dopo due mesi dalla scadenza del pagamento, il Velez si è rivolto alla FIFA per riavere quanto prima la somma contesa.