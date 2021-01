Reina, l'immortale. Da rincalzo di lusso a titolare a 38 anni: il miglior acquisto della Lazio

Il dodicesimo di lusso è diventato il primo. Pepe Reina saluta il 2020 come miglior acquisto della campagna di rafforzamento dei biancocelesti, per rapporto costo-rendimento.

Arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Milan, è stato ingaggiato per dare maggiore esperienza e spessore internazionale in vista della storica qualificazione in Champions League. Un leader dello spogliatoio, ma al tempo stesso capace di stare al suo posto consapevole di non avere il posto garantito, anzi. Negli anni Thomas Strakosha si è guadagnato e ha consolidato legittimamente il suo status.

Il Covid ha ribaltato la situazione: dopo la panchina dei primi quattro turni l'albanese è costretto allo stop. Reina risponde alla grande ed è la partita contro il Brugge a dare le prime importanti indicazioni: lo spagnolo risponde alla grande e tiene in piedi una squadra falcidiata dalle assenze. È il migliore in campo, la Lazio strappa un punto preziosissimo. Strakosha non vedr più il campo, ad eccezione della sfortunata sconfitta (1-3) contro l'Udinese. D'altro canto Reina offre prestazioni quasi sempre al di sopra della sufficienza, infondendo sicurezza al reparto e mettendoci una pezza quando serve. A 38 anni, e senza alcuna intenzione di smettere. E in fondo ci sono alcuni record da battere: contro lo Zenit è salito sul podio dei più presenti nelle coppe europee. E se Cristiano Ronaldo, ancora in attività, sembra imprendibile, Casillas è alla portata: mancano solo 10 gettoni per raggiungerlo.