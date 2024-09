Ricci: "Cerco di prendere spunto dai top come Rodri. Per diventarlo devo migliorare"

Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della Nazionale italiana, parla ai canali FIGC alla vigilia della sfida di Nations League contro Israele: “Mi aspetto una partita molto difficile, saranno tosti. Però dopo una vittoria così bisogna pensare molto a noi stessi e non sedersi assolutamente, non prendere sotto gamba la partita ma dare continuità”.

Spalletti l’ha definita top.

“Lo ringrazio molto, per la fiducia data nella partita scorsa. Ora dire top… Passano ancora tanti anni, devo migliorare su tante cose. Vedo chi c’è nel mio ruolo, uno in particolare Rodri. Ora è il top del top e io cerco di prendere spunto da giocatori come lui. Prima guardavo molto Pirlo”.

La partita con la Francia come la mette nella sua personale carriera?

“Sicuramente tra le migliori, anche per lo spessore della partita. Non mi era mai capitato di giocare una partita così… Avevo già giocato in azzurro, ma l’ambiente del Parco dei Principi è difficile da trovare da altre parti”.