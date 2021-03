Ricci convocato in Nazionale, 85 anni dopo uno spezzino potrà vestire l'Azzurro

Tra le sorprese dei convocati del CT Roberto Mancini per le sfide della Nazionale c'è anche Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia e cuore pulsante della squadra di Italiano, di cui è stato uno degli artefici della promozione in A nella scorsa stagione e degli ottimi risultati dei liguri in quella attuale. Nella storia solo un giocatore che vestiva la maglia dello Spezia è riuscito ad esordire in Nazionale maggiore, tale Luigi Scarabello, che esordì con la maglia azzurra nel lontano 1936, nella prima sfida della nazionale olimpica del CT Pozzo contro gli Stati Uniti. Ottantacinque anni dopo, Ricci avrà la possibilità di portare un po' di Spezia anche in azzurro, dopo che tanti suoi compagni, del presente e del passato, si sono fermati solo all'Under 21.