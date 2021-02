Ricomprerebbe la Lazio? Lotito: "Ragionando razionalmente, ci avrei pensato..."

Intervista a Sky per Claudio Lotito, numero uno della Lazio. 'Ricomprerebbe il club?', gli hanno chiesto i colleghi della pay tv. "Facendo un ragionamento razionale, viste tutte le problematiche affrontate, ci avrei pensato. Sono abituato alle battaglie, mi piacciono le sfide, quindi da questo punto di vista lo rifarei. Mi stimola, mi dà adrenalina, anche per tutto l'affetto ricevuto dai tifosi, che ora hanno capito cosa vuol dire prendere una squadra dalle ceneri e rifarla da zero. A breve completeremo il centro sportivo e capirete che cosa ha fatto Lotito per la Lazio. Ora la Lazio è un punto di arrivo e non di partenza, tutti vogliono la Lazio perché sanno come è gestita dal punto di vista sportivo e amministrativo".