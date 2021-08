Rinnovo Kessie: ora che l'ivoriano è a Milano ogni giorno è buono per chiudere la pratica

In casa rossonera tiene sempre banco il rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2022: come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'intesa di massima tra le parti c'è già e ora che il giocatore è tornato a Milano dopo le Olimpiadi ogni giorno è buono per chiudere la pratica.