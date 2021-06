Rischio asta europea per Locatelli. Juventus, serve trovare la formula giusta per il Sassuolo

Manuel Locatelli per Max Allegri. E' questa la volontà, forte, della Juventus in questa sessione di mercato. Dopo l'incontro delle scorse settimane in cui sono state poste le basi col Sassuolo, i bianconeri cercano ancora la formula giusta per soddisfare i neroverdi. Due le strade al momento vagliate da Cherubini e dal comparto mercato juventino: 30 milioni cash più un giovane, con Fagioli e Felix Correia oltre a Dragusin. Oppure 40 milioni ma dilazionati su più anni, magari con un prestito biennale più obbligo di riscatto. Formule che non stuzzicano particolarmente il Sassuolo, fermo restando la volontà di chiudere con la Juventus anche per assecondare la volontà del giocatore.

Dall'estero si alza il pressing - Mentre la Juventus cerca la formula giusta, dall'estero gli interessamenti si fanno sempre più pressanti: Arsenal e Borussia Dortmund, soprattutto, secondo la Gazzetta dello Sport avrebbero già fatto recapitare alla società neroverde delle prime offerte. Ma oltre a queste due, alla finestra ci sarebbero anche PSG, Manchester City e Real Madrid. Tutti club che teoricamente potrebbero mettere sul piatto subito i 40 milioni richiesti dal Sassuolo e quindi complicare la corsa bianconera al giocatore.