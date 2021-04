Ritratto di Steven Zhang, rampollo tutto moda e social. E che è a Milano per il futuro dell'Inter

vedi letture

Prima di un derby contro il Milan, Steven Zhang ha ospitato nella nuova sede dell'Inter i reporter di 4-3-3, probabilmente la più celebre pagina social legata al calcio su Instagram. Giubbotto ultramoderno, scarpe griffate, venne definito per quel che era. "Il più giovane presidente al mondo di una grande squadra". Ventotto anni allora, ventinove oggi che torna a Milano da Nanchino per sbrogliare una matassa forse più grande di lui. Che parte dalle volontà del governo cinese, s'interseca con gli investimenti del gigante orientale in Occidente e finisce su Viale della Liberazione. Nei celebri sei gradi di separazione, c'è un filo che percorre la via della seta e che va da Xi Jinping alla panchina di Antonio Conte.

In mezzo c'è un rampollo di una miliardaria famiglia cinese, che sui social network è un uomo d'azienda ma anche un ventinovenne in gran carriera. A ottobre, quando tornò in Cina da Milano, per celebrare la fine della quarantena postò una foto su Instagram con la skuline di Shanghai sullo sfondo, la felpa di Ermenegildo Zegna e un Audemars Piguet al polso. L'ultimo album di storie è dedicato alla Milano Fashion Week 2020: felpa bianca e giubbotto di Gucci, jeans, a passeggio negli stand. Poi le foto per Palmangels, gli scatti con Giorgio Armani ma anche con Gianni Infantino, tu quoque.

Il calcio l'ha scoperto di fatto con l'Inter. Prima, in Cina, le sue passioni erano altre ed è stata l'acquisizione da parte dell'azienda del padre Jindong Zhang, Suning, a trasportarlo nel mondo del football. Steven Zhang ha studiato negli States, alla Mercersburg Academy, poi alla Wharton School University in Pennsylvania. Giovanissimo, inizia con le banche d'investimento fino al 2016 e lo fa con le più grandi: Morgan Sachs e JP Morgan. Già, il secondo è proprio l'hedge fund che sarà alla base del progetto Superlega. Zhang era deputato alle operazioni di IPO a Hong Kong, e poi negli Stati Uniti. Presidente di Suning Internazional, dal giugno 2016 è nel consiglio di Inter e dal 26 ottobre del 2018 ne è presidente. E da ieri è tornato in Italia, per dare la scossa decisiva al futuro nerazzurro. A partire dai prestiti in arrivo, necessari per il sostentamento e l'equilibrio dei conti del club.