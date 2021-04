Rivedi Calafiori dopo la pallonata (e il giallo) ad Amsterdam: "Sono stato calmo..."

Situazione paradossale alla Johan Cruyff Arena nei minuti finali di Ajax-Roma. Il terzino sinistro della Roma, Riccardo Calafiori, è stato colpito con una pallonata da un raccattapalle in seguito a una rimessa laterale. Il difensore, colpito quasi nel viso, è andato a chiedere spiegazioni al ragazzo, rimediando però un'ammonizione (non del tutto meritata) da parte dell'arbitro. Poi ai microfoni di Sky, ha spiegato così l'accaduto: "C'è poco da dire, non me lo aspettavo. In quel momento ho pensato a tante cose ma poi per fortuna ho mantenuto la calma, probabilmente se fossi stato in lui avrei provato fastidio anche io per la perdita di tempo di un giocatore della squadra avversaria".