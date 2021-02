Rivedi Pioli alla vigilia di Stella Rossa-Milan su Mandzukic: "Penso possa partire dall'inizio"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro la Stella Rossa in Europa League: "Torniamo in un contesto in cui il Milan ha spesso primeggiato. Per arrivare fino a qui il percorso è stato lungo e vogliamo essere la sorpresa anche in questa competizione. Il periodo che comincia domani sarà molto impegnativo. In 18 giorni dovremo disputare 6 partite. Dovremo essere bravi a dosare le energie e per fortuna ho quasi tutti a disposizione per farlo. Domani sera andrà in campo una squadra competitiva. Poi penseremo al derby".

Come sta Mandzukic?

"Molto bene. Credo che possa partire titolare domani sera".