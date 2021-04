Rivedi Pirlo sulla scelta di Szczesny dal 1': "Dopo la brutta gara, farà vedere il suo valore"

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli: "Non sarà una gara decisiva perché ce ne saranno tante altre, non è un'ultima spiaggia per l'obiettivo Champions. È una partita importante perché si affrontano due squadre che hanno gli stessi obiettivi così come hanno voglia di raggiungere la vittoria. La pressione è normale, siamo abituati ad averla anche se in modo diverso rispetto a prima. Non siamo abituati a lottare per il quarto posto ma sappiamo che a questo punto dobbiamo guardarci anche indietro. Le scelte di formazione? Confermato Szczesny perché dopo una brutta prestazione c'è sempre voglia di riscatto ed è giusto che faccia vedere il suo valore effettivo. Per quanto riguarda Cuadrado stiamo provando delle soluzioni, potrebbe giocare alto o basso ma valuteremo domani". Rivedi l'intervento del tecnico bianconero.