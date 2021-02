Rivedi Theo Hernandez a due giorni da Milan-Inter: "Il derby sarà una partita dura e intensa"

L'esterno del Milan, Theo Hernandez, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN, in vista del derby contro l'Inter in programma per domenica pomeriggio a San Siro: "Qui a Milano i derby sono tutti importanti, però certamente questo lo sarà di più per la posizione e i pochi punti di distanza che ci separano in classifica: sarà un gran derby. Una partita dura e intensa ma penso che faremo una bella prestazione. Chi temo di più? In realtà non temo nessuno e nemmeno i miei compagni hanno paura. Faremo il nostro gioco e lotteremo per vincere".

Il suo è un gioco offensivo.

"Quando recupero palla e punto verso la porta nella mia testa sto andando a fare gol!".

Cosa pensa delle dichiarazioni di Maldini dice che deve diventare uno dei tre terzini più forte del mondo?

"Lo penso anche io, credo che con il lavoro che sto facendo, me lo stia meritando. Devo lavorarci ancora di più, faticare giorno dopo giorno e spero che un giorno arrivi questo momento. Ora mi concentro su me stesso per fare il meglio e poi la gente valuterà".