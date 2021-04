Roma, a fine stagione addio con Mirante. Massara lo vorrebbe come dodicesimo al Milan

Oggi difende i pali della Roma nella sfida al Bologna, ma dal primo di luglio Antonio Mirante rischia seriamente di non essere più un calciatore giallorosso, visto il suo contratto in scadenza, e la volontà del nuovo dirigente Pinto di rinnovare la rosa. Sul portiere ex Parma, riferisce Sky Sport, sarebbe interessato il Milan, con in particolare Massara che l'avrebbe indicato come secondo ideale (di Donnarumma o no?) per via della sua capacità di cementare lo spogliatoio.