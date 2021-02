Roma, addio a fine stagione non scontato per Dzeko. Ibanez vicino al rinnovo

Tiago Pinto lavora ai rinnovi in casa Roma ed è già vicino all'accordo per quello di Ibanez. Oltre al difensore, si tratta anche con Villar, salito nelle gerarchie a suon di prestazioni. Mkhitaryan vorrebbe firmare il rinnovo già previsto dall'attuale contratto, con 3 milioni di ingaggio e altri 500mila euro di bonus già raggiunti. Raiola però lo invita a prendere tempo. Infine Pellegrini. Nonostante sia una priorità sventolata dal club giallorosso, non è arrivata ancora nessuna chiamata e via via che passa il tempo, la società di Friedkin perde anche forza contrattuale e dunque nella trattativa. Per Dzeko invece, niente è scontato. Tutto dipenderà da chi siederà in panchina. A riportarlo è Il Tempo.