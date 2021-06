Roma, ancora distanza col Wolverhampton per Rui Patricio: la richiesta è 12 milioni

La Roma continua a sperare di chiudere in tempi brevi per Rui Patricio, in modo da accontentare Jose Mourinho prima dell'inizio del ritiro. Secondo quanto riportato da Il Tempo però deve ancora essere trovata l'intesa con il Wolverhampton, che continua a chiedere 12 milioni di euro per il cartellino dell'estremo difensore, cifra che i giallorossi non sono intenzionati a pagare.