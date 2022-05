Roma, avvicinarsi alla scadenza o rinnovo con clausola: due le ipotesi per Zaniolo

Roma alle prese con la vicenda Nicolò Zaniolo. Il fantasista giallorosso, reduce dal gol decisivo in Conference League contro il Feyenoord, è in scadenza nel 2024 e punta ad un adeguamento contrattuale in caso di rinnovo pari ad Abraham e Pellegrini, ovvero 6 milioni di euro. L'edizione odierna de Il Messaggero analizza i due possibili scenari: il primo è di far trascorrere ancora un anno, avvicinandosi alla scadenza concedendosi ancora una stagione per capire se fare di Nicolò uno dei punti fermi della Roma del futuro. Il secondo è venirsi incontro rinnovando ad una cifra più bassa dei 6 milioni richiesti, 4,5 o 5 milioni, ma inserendo una clausola rescissoria sui 50 milioni, cifra che per ora nessun club interessato sarebbe disposto a spendere.