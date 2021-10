Roma, Berardi nuovo CEO: "Non vedo l'ora. Voglio raggiungere ogni obiettivo"

vedi letture

Dopo la nomina da nuovo CEO della Roma, Pietro Berardi ha commentato sul sito ufficiale del club giallorosso: "Non vedo l'ora di iniziare, di incontrare tutti i miei nuovi colleghi e di intraprendere questo percorso per raggiungere ciascuno degli obiettivi che abbiamo davanti. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare anche Guido per tutto ciò che ha realizzato durante i suoi anni alla Roma".