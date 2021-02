Roma, Borja Mayoral: "Felice per il gol e la vittoria. La concorrenza in attacco fa sempre bene"

L'attaccante della Roma Borja Mayoral ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la vittoria ottenuta sul campo del Braga: "Sono felice per la vittoria, contro un avversario difficile che sta facendo bene in campionato ed in coppa. Quando la squadra vince e gli attaccanti fanno gol è sempre bello, sono felice, la concorrenza davanti fa sempre bene. La stagione della Roma? Pensiamo solo partita dopo partita, abbiamo fatto un bel passo in avanti in Europa League".