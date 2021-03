Roma, Borja Mayoral: "Ora testa a Napoli, non sarà facile ma siamo fiduciosi"

"È stata una partita difficile, abbiamo giocato con un buon atteggiamento, abbiamo difeso molto bene e abbiamo passato il turno. Ai canali ufficiali della Roma, Borja Mayoral commenta il successo ottenuto in Ucraina contro lo Shakhtar: "Siamo venuti per vincere, non per difendere il risultato dell'andata. Sono molto contento, nelle ultime partite non ho segnato, oggi ho messo a segno due reti. Sono contento per la partita e per i due gol. Ora dobbiamo riposare e preparare bene la partita con il Napoli. Non sarà facile, loro sono una buona squadra, ma siamo fiduciosi".