Roma, Bove ha svuotato l'armadietto: sorpasso Eintracht Francoforte sul Nottingham

Negli ultimi due giorni di mercato la Roma potrebbe cedere Edoardo Bove. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo il Nottingham Forest, nelle ultime ore, si è fatto sotto anche l'Eintracht Francoforte, che è pronto a offrire ai giallorossi un prestito con diritto di riscatto. In questo momento il club che milita in Bundesliga è più avanti rispetto a quello di Premier League.

In carriera il classe 2002 ha giocato solo a Trigoria e vanta 19 presenze e 16 gol nell'Under 17, 43 gare e 6 centri nell'Under 19 e infine 92 gettoni e 4 reti con la prima squadra. Non ha mai esordito in Nazionale, ma ha fatto tutta la trafila delle giovanili, scendendo in campo 7 volte con l'Under 16, 5 con l'Under 18, con cui ha segnato anche un gol, 6 con l'Under 20, siglando 2 reti, e 12 con l'Under 21. Nel 2023-2024 ha disputato 45 match, di cui 31 in Serie A, 12 in Europa League e 2 in Coppa Italia, segnando una rete.

Nelle gerarchie di Daniele De Rossi, il 22enne è dietro pure a Tommaso Baldanzi, che è stato spostato nel ruolo di mezzala dal tecnico. Contro l'Empoli quest'ultimo è entrato molto bene, facendo l'assist per l'1-2 di Shomorudov.