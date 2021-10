Roma, Calafiori: "Sento molto la fiducia di Mourinho: sto crescendo nel carattere"

Convocato dall'Italia Under 21 per gli impegni contro Bosnia Erzegovina e Svezia, il terzino giallorosso Riccardo Calafiori ha parlato in conferenza stampa anche della sua esperienza con la Roma: "Questa è la mia seconda stagione da professionista nel calcio che conta. A 19 anni avere uno come Mourinho è un bel traguardo e ti sprona sicuramente a fare sempre meglio. Su questo lui è uno dei migliori, a livello psicologico sa sempre la parola giusta da usare quando ti deve fare i complimenti. Quando hai sbagliato ti mette la giusta pressione, secondo me sto crescendo molto dal punto di vista caratteriale ma anche in campo perché lui è davvero uno dei migliori. All'inizio mi doveva ancora conoscere, quindi dovevo fargli vedere bene che giocatore ero e che tipo di uomo ero. Sicuramente adesso sento molto la fiducia sua, del suo staff e della società. Continuiamo così e speriamo di fare bene".

Il tuo rapporto con Spinazzola?

"È prima di tutto un amico e una persona molto alla mano, bravissimo e simpaticissimo. È sempre pronto a darmi dei consigli e ad aiutarmi, e poi ovviamente è un idolo perché come abbiamo visto anche nell'ultimo Europeo era in una forma incredibile e secondo me è uno degli esterni bassi più forti al mondo, in Europa almeno. Adesso sembra inarrivabile perché ha dieci anni più di me, ha un'altra esperienza e un altro valore, però sicuramente questo mi sprona a migliorare".