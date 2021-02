Roma con Dzeko, Pedro e Mkhitaryan. I tre non giocavano insieme da quasi due mesi

Edin Dzeko a guidare l'attacco della Roma contro il Braga, supportato da Mkhitaryan e Pedro. Un terzetto offensivo per certi versi inedito, visto che non giocavano insieme dal primo minuto addirittura dallo scorso 23 dicembre. La gara in questione era la 14esima di campionato, successo per 3-2 sul Cagliari all'Olimpico. Poi 8 partite in cui, un po' per l'esclusione di Dzeko un po' per le ripetute assenze di Pedro dall'undici titolare, i tre non hanno più condiviso il campo.