Roma, da Veretout a Pellegrini il centrocampo è da rinnovare. E Mou aspetta un regalo dal mercato

La rivoluzione che in estate colpirà in maniera quasi trasversale la Roma, toccherà solo marginalmente il centrocampo giallorosso. Dei giocatori attualmente in rosa solo Diawara, ad oggi, sembra essere sul piede di partenza, per gli altri, invece, si prospettano tante conferme. Da Cristante a Villar, passando per Veretout, Pellegrini e Darboe: tutti giocatori sui quali il club vuole puntare. Per questo gli ultimi 4 nomi, a partire dal capitano giallorosso, saranno anche oggetto di discussione in sede di rinnovi contrattuali. Quello per cui c’è maggior urgenza è proprio Pellegrini e se non sarà prima dell’inizio dell’Europeo, la firma per il prolungamento arriverà comunque subito dopo la competizione che comincerà il prossimo 11 giugno. Appuntamento in estate, dopo dei primi sondaggi in Primavera, c’erano stati anche con gli agenti di Villar e Veretout, entrambi felici di rimanere a Roma, mentre a Darboe verrà proposto un contratto più vicino agli standard della prima squadra visto che da quest’estate entrerà in pianta stabile nelle rotazioni di Mourinho. A poche uscite (per il momento solo quella di Diawara) corrisponderanno poche entrate. I profili che si cercano a Trigoria devono essere sostenibili e preferibilmente giovani. Ecco dunque che nel taccuino di Tiago Pinto sono finiti nomi come quello di Maggiore, 23 anni dello Spezia e con lo stesso agente di Dzeko e Florenzi (Lucci). Piacciono anche Sabitzer del Lipsia, per il quale si può provare a imbastire uno scambio con Kluivert, e Koopmeiners dell’Az Alkmar che quest’anno ha segnato 15 gol in Eredivise. Più defilato il nome di Matic che Mourinho ha allenato al Manchester United. Per il serbo uno dei problemi è l’età anagrafica a fronte di un costo dell’operazione che potrebbe anche non superare i 10 milioni. La sensazione comunque è che a centrocampo oggi come oggi la società giallorossa non abbia la stessa fretta che potrà avere in altri ruoli come quello del portiere o dell’attacco qualora si ritrovasse senza Dzeko. Tiago Pinto non si farà comunque trovare impreparato perché uno degli obiettivi è provare a fornire a Mourinho quanto prima la rosa sulla quale lavorare il prossimo anno senza ridursi agli giorni di mercato.