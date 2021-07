Roma, Dan Friedkin nuovo membro del CdA e del comitato esecutivo dell'ECA

Giornata di nomine per l'ECA, l'associazione dei maggiori club calcistici europei. Fra i volti nuovi c'è anche quello di Dan Friedkin, presidente della Roma, che è stato nominato membro del CdA e componente del comitato esecutivo.

Congratulations to Dan Friedkin, @OfficialASRoma, who has been appointed to the UCC SA Board of Administration and will now take up a seat as a member of the ECA Executive Board 👏 pic.twitter.com/ABK1hOFFzT

— ECA (@ECAEurope) July 13, 2021