Roma, Darboe: "Ho ancora tanta strada da fare, darò tutto per aiutare la squadra"

Îl centrocampista giallorosso Ebrima Darboe ha parlato ai microfoni di Roma TV contro il Manchester United: "Come sanno tutti, ho avuto una storia particolare. Sono arrivato dopo un viaggio lungo e venire qua mi ha cambiato la vita".

Puoi essere un esempio per i ragazzi della tua età che hanno vissuto la tua storia?

"Diciamo di sì. Ancora non ho fatto nulla. Ho ancora tanta strada da fare, cercherò di allenarmi al massimo e dare tutto il possibile per aiutare la squadra".

Eri emozionato al momento del tuo ingresso in campo?

"Sì, all'inizio sì. Quattro o cinque anni fa ero in Africa, guardavo i giocatori in tv e facevo il tifo per loro mentre oggi ci giocavo contro".

Cosa ti hanno detto i compagni?

"Mi hanno detto di stare tranquillo e giocare semplice senza forzare le giocate. Ho fatto quello che mi hanno detto il mister e i compagni. Ho cercato aiutarli al massimo e sono contento".

Avete comunque vinto contro il Manchester United.

"Abbiamo vinto ma purtroppo non siamo qualificati e mi spiace. Sono contento per la vittoria e per il mio compagno Zalewski per il gol".

Sarà contento anche mister De Rossi per il finale di campionato.

"Ora abbiamo un momento un po' così ma cercheremo di riprenderci subito perchè col mister stiamo lavorando tanto. Ringrazio lui e lo staff che da quando sono arrivato mi ha insegnato cose che non sapevo. Se oggi sono qui è anche grazie al mister e al suo staff".