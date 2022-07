Roma, Delvecchio su Zaniolo: "Deve restare. Con il suo fisico può aiutare anche in fase difensiva"

Intervistato da Il Messaggero l'ex attaccante della Roma Marco Delvecchio parla così dei giallorossi, a partire da Nicolò Zaniolo: "Deve restare. Che fa, va via sul più bello? Roma non si lascia a cuor leggero. Con il fisico che ha può aiutare anche in fase difensiva. Mourinho all'epoca dell'Inter lo ha chiesto a Eto'o, non vedo perché non possa farlo anche a Roma. Se si vuole giocare in quel modo, è giusto che qualcuno corra per due"