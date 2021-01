Roma, El Shaarawy non è al meglio: "Non mi alleno in gruppo da qualche mese, ci vorrà tempo"

Stephan El Shaarawy non è già pronto per giocare. Con la massima sincerità lo ammette il nuovo acquisto della Roma ai microfoni del sito ufficiale del club giallorosso: “Non mi alleno in gruppo da qualche mese, sicuramente ci vuole un po’ di tempo per tornare in condizione. Ho fatto il possibile per allenarmi da solo, ho lavorato con un preparatore nel periodo in cui sono stato fermo, ho cercato di fare il massimo per arrivare in una buona condizione. Ora parlerò con tutti i preparatori per cercare di tirare giù il piano più idoneo possibile per far bene”.