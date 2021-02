Roma, Fonseca: "La Juve ha fatto solo tre tiri, noi 14. Oggi prestazione di qualità"

vedi letture

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato così a Roma TV il match perso oggi contro la Juventus (2-0 il risultato finale): "Loro hanno fatto solo tre tiri, noi 14, la differenza è stata solo questa, siamo stati in partita meglio di loro, abbiamo costretto i bianconeri ad abbassarsi. Non è facile giocare contro di loro, penso che possiamo fare di più. La sconfitta di stasera mina le certezze? No, la cosa più importante è il risultato e abbiamo perso, ma io come allenatore devo valutare tutto. Quella che abbiamo fatto oggi è una partita di qualità, sono fiducioso per il futuro”.

La Juventus voleva pressare alta?

“Noi abbiamo giocato molto bene nella prima fase di costruzione, la Juventus non ha potuto fare altro che abbassarsi ma questo è stato merito nostro”.

Cosa è mancato alla Roma?

“L’unica cosa che abbiamo sbagliato è stato l’ultimo passaggio, così come tirare e crossare bene. Sono state le uniche differenze tra noi e la Juventus”.