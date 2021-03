Roma, Fonseca più forte delle critiche. Come al solito

Prosegue la sua rincorsa all’Europa anche la Roma di Fonseca, allenatore spesso discusso ma certamente sottovalutato per quello che è il rendimento e la classifica che assicura alla sua squadra. Nonostante le difficoltà di una stagione travagliata, il tecnico giallorosso non ha mai dato segni di alcun cedimento, rimanendo saldo in sella al progetto anche nei momenti più delicati e tenendo il polso della situazione anche a cavallo del passaggio di proprietà. La squadra ha un’identità precisa, che sacrificando la qualità di Villar sull’altare della concretezza targata Diawara quando necessario, sta anche trovando un equilibrio più apprezzabile. Ció che gli viene fornito è valorizzato dal rendimento sul campo, a partire dallo stesso Villar, passando per quell’Ibanez che è stato di recente blindato dalla società giallorossa. Nessun compromesso anche rispetto ad una mentalità propositiva che non è mai venuta meno come idea fondante del proprio gioco, peraltro proseguendo la strada anche a livello continentale. Insomma un progetto che funziona e che troppo spesso viene messo in discussione: gli scontri diretti rappresentano un problema, certo, ma la sensazione è che la strada sia quella giusta. E chissà che con Dzeko e Zaniolo a disposizione per lo sprint finale il percorso di crescita non possa diventare ancora più importante.