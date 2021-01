Roma, Fonseca: "Presi due gol che non dovevamo prendere, primo tempo decisivo"

Deluso Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio. "Siamo entrati bene ma dopo sappiamo che contro la Lazio se sbagliamo è difficile recuperare, non abbiamo mai avuto capacità per attaccare bene e loro si sono chiusi bene e dopo il secondo gol è stato tutto più difficile. Presi gol da azioni non pericolose con Lazzari e Ibanez, ma nel primo tempo presi due gol che non dovevamo prendere".

Una mancata reazione rispetto alla sfida contro l'Inter, non c'è stato modo di velocizzare la manovra. E' mancato coraggio?

"Onestamente no, il primo tempo decide la partita ma la Lazio è una squadra che si chiude molto bene ed è mancata la profondità. La squadra ha sempre avuto l'intenzione di attaccare senza però trovare spazio per merito loro".

La volontà vostra era quella di attaccarli, il problema loro vi hanno fatto perdere ordine?

"Abbiamo sbagliato anche in questo".