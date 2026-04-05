Live TMW Roma, Gasperini: "C'è stato un crollo morale e non deve succedere, ma la squadra ha la coscienza a posto"

Brusca frenata della Roma nella corsa alla Champions League. I giallorossi crollano 5-2 al cospetto di un'Inter roboante. Tra poco interviene in conferenza stampa l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini

23.15 - comincia la conferenza stampa

C'è poco da dire sta sera? Vede tutto nero?

"Di positivo posso vedere il primo tempo, c'è stato un po' di scoramento per averlo chiuso in svantaggio. Il gol di Calhanoglu bisogna farsi i complimenti, il terzo gol poi ha provocato uno scoramento. Poi c'è stato un crollo morale, ci sta perdere a non con queste dfimensioni. Questa squadra è sana e il gruppo è positivo, cercheremo di ripartire".

Come giudica il crollo nel secondo tempo? Qualcuno fatica a questo livello?

"Le valutazioni le farò con la società precise e chiare. Non credo che questa squadra vada ricostruita a va rinforzata. Ha una base evidente, staimo pagando anche delle assenze molto lunghe e ripetute. NOn credo stia facendo meno delle possibilità. Dispiace perdere a Milano soprattutto per le dimensioni del risultato. La squadra farà il suo dovere al meglio, pensare di buttare per aria il gruppo per me è una follia. Va rinforzato, probabilmente bisogna migliorarlo".

Ha chiesto già delle garanzie alla società?

"No, non è il omento adesso e non è una questione economica. La Roma ha speso molto, a me non è mai capitato che una società spendesse queste cifre. Non è solo una questione economica ma di dove e chi andare a prendere per aumentare le potenzialità della squadra. Ora però è prematuro".

Quel gol di Gatti ha con la Juve ha inciso molto?

"Penso di no, è chiaro che è stato un gol importante. Le abbiamo giocate le partite, con il Bologna sono state ottime gare. Siamo in emergenza da tanto, non solo in attacco. Oggi per la prima volta c'è stato un crollo morale, questo non deve succedere. Questa sera per la prima volta si può rimproverare qualcosa, per me i risultati sono in linea con il valore della squadra. Se lo chiedete a me è in linea con le sue potenzialità".

C'è una questione tecnica nei gol presi a freddo?

"Difficile dare una risposta, gol dopo 50 secondi se ne vedono di rado. Ci è capitato, poi abbiamo reagito nel primo tempo. Bisogna ripartire da lì, per la prima volta è arrivato questo calo, dobbiamo dare una risposta forte subito, la daremo già dalle prossime gare, Questa squadra non merita di abbattersi, questa squadra ha la coscienza a posto".

23.27 - termina la conferenza stampa