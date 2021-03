Roma, i prestiti non ti aiutano: solo Florenzi verso il riscatto

Gli ultimi due mesi definiranno le strategie estive della Roma e non tutto passerà dai piedi dei calciatori che Fonseca schiererà in campo. Molto dipenderà anche dai prestiti in giro per l’Europa e che oggi non stanno rendendo come il club sperava a ottobre. Da Nzonzi a Olsen, passando per Kluivert, Under, Bianda, Coric e Florenzi. Di questi sette calciatori solo l’ex capitano giallorosso, almeno per il momento, sembra certo del riscatto. Con il Psg ha ritrovato la continuità persa in giallorosso e a fine stagione la società francese verserà i nove milioni previsti per tenersi il terzino che ha già disputato 29 presenze tra Ligue 1, Champions League e coppa nazionale con tanto di due gol e 1 assist. Lo stesso non si può dire per gli altri calciatori citati. Coric, ad esempio, era già rientrato dal prestito con il Venlo dopo aver disputato appena 72 minuti, per poi essere rigirato all’Olimpia Ljubljana dove ieri si è infortunato al ginocchio chiudendo la stagione. Bianda, invece, è letteralmente sparito dai radar dopo il passaggio al Zulte Waregem e le prime cinque gare giocate da titolare. Per entrambi Monchi spese sei milioni ciascuno e trovare una sistemazione la prossima estate non sarà semplice. Rientreranno nella Capitale anche Under e Kluivert, il primo volato in Premier League con il Leicester, mentre il secondo finito in Germania con il Lipsia. Tutti e due, però, hanno trovato spazio con il contagocce. Nove presenze appena (una da titolare) per il primo, tre in più per il secondo. E se per il giocatore turco l’unico gol messo a segno è in Europa League, per l’esterno olandese si registrano un gol e un assist in Bundesliga. Troppo poco per pensare che i due club li riscattino. Spetterà dunque alla Roma trovargli una nuova sistemazione facendo i conti con le casse del club perché insieme pesano ancora circa 14 milioni a bilancio. La Roma non può permettersi minusvalenze e per questo il lavoro di Tiago Pinto non sarà semplice, soprattutto perché si aggiungono alla lista di calciatori da piazzare anche Olsen e Nzonzi. Il centrocampista francese nell’anno e mezzo al Rennes ha giocato 37 partite (di cui 36 dal primo minuto), ha mantenuto la convocazione in Nazionale e vorrebbe rimanere. Il contratto in scadenza nel 2022 con i giallorossi potrebbe spingere a trovare un accordo tra i due club ma ad oggi siamo ancora distanti dal trovare una quadra del cerchio. Qualche passo indietro è stato fatto per Olsen che fino a qualche settimana sembrava certo di rimanere all’Everton, poi la rapina subita con tanto di minaccia attraverso machete ha cambiato le carte in tavola. Un altro problema per Tiago Pinto chiamato a un lavoro difficile: abbassare i costi, generare ricavi e mantenere alta la competitività della squadra. Una missione, ad oggi, riuscita solo a un dirigente giallorosso: Walter Sabatini.