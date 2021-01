Roma, il futuro di Fonseca a fine stagione: Allegri disponibile a sostituirlo, ma ad una condizione

vedi letture

Se la posizione di Paulo Fonseca sembra, al momento, abbastanza solida non si può dire lo stesso in merito al suo futuro a Trigoria, con un bilancio definitivo che sarà fatto a fine anno. Come appreso da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri resta la prima opzione qualora si cambiasse allenatore e sarebbe disponibile a sedere sulla panchina della Roma dalla prossima stagione. Il tecnico livornese, però, ha posto come condizione la partecipazione alla Champions da parte del club capitolino.