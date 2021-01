Roma, il silenzio attorno a Dzeko: una bomba a orologeria pronta a esplodere?

Un silenzio assordante. E’ l’ossimoro che meglio definisce la vicenda Dzeko. Nessuno ne parla a Trigoria, ma esiste e somiglia sempre di più a una bomba a orologeria pronta a esplodere da un momento all’altro. Fonseca non commenta e rimanda alla prossima settimana ogni discorso sul bosniaco, Tiago Pinto promette che parlerà a fine mercato, ma nel frattempo voci e notizie alimentano una storia che non fa bene alla Roma che perde il suo capitano e al calciatore che per non chiedere scusa al tecnico sta macchiando una storia d’amore lunga 5 anni e 114 gol in giallorosso. Ma cosa succederà nel prossimo futuro nessuno, almeno per ora, può saperlo. Come fosse una partita di poker dove i giocatori attendono una carta che possa dargli il punto della vittoria. Il problema è che siamo all’ultima mano perché lunedì chiuderà il calciomercato e con ogni probabilità il nove giallorosso resterà a Trigoria e l’aver preso tempo, nella speranza di una cessione, sarà stata una mossa vana. Per questo la dirigenza deve iniziare a pensare a un modo per ricucire uno strappo a oggi insanabile. Da lunedì proverà a intervenire anche Guido Fienga, in questi giorni molto impegnato nella chiusura degli accordi con New Balance e nella trattativa per conto della Lega con i fondi che investiranno nel 10% della media company che gestirà i diritti tv del futuro. A supportare il Ceo anche Tiago Pinto, la proprietà e Lorenzo Pellegrini. Quest’ultimo ha già provato a far tornare il bosniaco sui propri passi, ma invano. Sarà prezioso allora il lavoro del nuovo GM portoghese che già al Benfica con Taarabt ha avuto modo di gestire una situazione simile. L’esperienza, nonostante la giovane età, non manca al manager che non ha il compito di farli tornare amici, ma solo di far sì che Fonseca e Dzeko si sopportino fino a fine stagione per il bene della Roma. Poi ognuno per la sua strada.