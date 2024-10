Roma, Juric: "Abbiamo fatto tutto sbagliato. Io a rischio? Noi lavoriamo, decidono altri"

L’allenatore della Roma Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il ko esterno per 5-1 sul campo della Fiorentina.

Cosa è successo?

"Abbiamo fatto tutto sbagliato. Prime 7 partite molto concentrati, stasera abbiamo sbagliato sia gioco che atteggiamento. Non me l'aspettavo, venivamo da belle prestazioni e molta solidità".

Il doppio cambio al 30': cosa c'era dietro?

"Sono rimasto molto male. 3 giorni fa abbiamo fatto una bella partita con la Dinamo Kiev, stasera ho visto cose brutte soprattutto a livello difensivo e ho scelto di cambiare. Non loro due, ma in generale tutta al squadra. In 7 partite abbiamo subito pochissimo, stasera è stato tutto sbagliato. Ci sono poche scuse e poche cose da dire".

Al netto della prestazione di stasera, vedi le caratteristiche giuste a livello difensivo per il tuo tipo di calcio?

"Se prendi 5 gol in 7 partite e subisci pochi tiri, vuol dire che ce la fai alla grande. Stasera abbiamo preso gol ridicoli. Oggi non sono stati concentrati: capitano partite così, speriamo che sia successo tutto oggi e bisogna ripartire come eravamo prima e migliorando".

Si sente in discussione?

"Sappiamo com'è il calcio, abbiamo buttato tutto nel cesso oggi. bene i giovani, i vecchi stavano tornando al livello di prima. Noi lavoriamo, decidono altri: rimango dell'idea che in questi 40 giorni abbiamo fatto cose belle, mentre di stasera non me l'aspettavo".

Il cambio di Cristante un segnale?

"Un gruppo di giocatori non molto lungo, tutti devono essere partecipi. Non devo mandare segnali, guardo le prestazioni e scelgo su quello. Ho scelto Bryan, perché di solito dà stabilità e oggi ha fatto una brutta partita. Tutti devono tirare fuori il massimo".