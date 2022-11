Roma, Kluivert verso il riscatto da parte del Valencia. Basteranno 10 milioni

vedi letture

Il Tempo di oggi spiega che l'interesse del Valencia per Justin Kluivert si trasformerà in un riscatto: difficilmente a gennaio ma certamente a giugno. L’olandese vuole rimanere in Spagna e Gattuso ha chiesto il suo riscatto. Serve trovare un’intesa sul prezzo, ma con un'offerta da 10 milioni Tiago Pinto non opporrà alcuna resistenza all'addio dell'attaccante.