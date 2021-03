Roma, Kumbulla è pronto: "Mi sento bene. Siamo ancora più uniti dopo il Milan"

Il difensore della Roma Marash Kumbulla ha parlato a Roma Radio a pochi minuti dall'inizio del match contro la Fiorentina: "Abbiamo analizzato i nostri errori contro il Milan, siamo ancora più uniti e pronti per questa sfida, una partita importante e difficile in cui daremo il massimo. I problemi di approccio? Sappiamo di non dover ripetere certi errori. Sicuramente partiremo forte, come abbiamo già fatto in passato. Le mie condizioni? Sto bene, mi sono allenato tutta la settimana scorsa, sono pronto e spero di aiutare i miei compagni".