Roma, Kumbulla: "Gara subito in discesa per l'Inter. Dobbiamo essere più costanti e continui"

Il difensore della Roma Marash Kumbulla dopo la sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia ha analizzato a Sky Sport la prestazione odierna e i problemi che impediscono ai giallorossi di crescere: “Come ha detto il mister abbiamo sbagliato approccio alla partita. Dobbiamo cercare di migliorare perché dopo i primi cinque minuti abbiamo giocato bene, ma per l’Inter la gara era in discesa dopo il vantaggio immediato. Non vedo difficoltà nell’impostare l’azione da dietro, certo tutti possiamo migliorare e non siamo nella posizione di dire che stiamo facendo bene. Tutti noi però stiamo dando il massimo anche se magari alle volte non si vede, dobbiamo essere più costanti durante la gara. - continua Kumbulla tornando anche sulla gara col Genoa - C'è un problema di mentalità e dobbiamo migliorare soprattutto nei momenti negativi. In quei frangenti dobbiamo essere più squadra per tenere botta e superarli velocemente. Contro il Genoa nel primo tempo abbiamo fatto fatica, poi nella ripresa abbiamo fatto bene e non siamo riusciti a vincere non solo per errori nostri. Dobbiamo essere più costanti durante la gara e con il mister cercheremo di analizzare meglio la partita per trovare continuità”.