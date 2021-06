Roma, l’Europeo ti fa ‘ricca’. Da Olsen a Florenzi, ecco i giallorossi che provano a rilanciarsi

La vetrina dell’Europeo spesso è un’arma a doppio taglio. Sovraespone giocatori che magari i club vorrebbero tenere per se, ma dall’altra mette in mostra calciatori che hanno bisogno di rilanciarsi. In questa seconda fascia per il momento rientra la Roma. Tiago Pinto, infatti, è chiamato prima di tutto a superare il banco di prova delle cessioni. Sono tanti i giocatori fuori dal progetto da sistemare, ma per alcuni di questi il manager portoghese spera di trovare una soluzione grazie alle prestazioni di Euro 2020 e la prima giornata del torneo ha dato subito risposte confortanti. A cominciare da Under che contro l’Italia ha giocato solo uno spezzone di partita, ma risultando comunque il migliore della Turchia. Gunes, visto com’è entrato all’Olimpico, contro il Galles potrebbe dargli una chance da titolare e la Roma spera che il cartellino dell’esterno riacquisti pian piano valore dopo la stagione fallimentare con il Leicester che non ha voluto riscattare a 23 milioni il calciatore. Nella stessa partita, quella d’apertura di Euro2020, ha provato a mettersi in luce anche Alessandro Florenzi, ma a disposizione ha avuto solo 45 minuti per via di un problema muscolare che lo ha costretto a uscire all’intervallo. Ciò nonostante resta il titolare dell’Italia di Mancini e dopo la stagione disputata al Psg, Tiago Pinto pensa di non aver problemi nel piazzare il giocatore. I parigini potrebbero tornare su di lui qualora saltasse l’affare Hakimi, ma gli estimatori dell’ex capitano giallorosso non mancano. Infine c’è Olsen che contro la Spagna ha impressionato per la mole di parate effettuate che hanno salvato la Svezia dal ko. L’anno in prestito all’Everton era scivolato via tranquillo fino alla rapina subita in casa, evento che ha scosso il portiere e la moglie facendo cambiare idea al giocatore su un’eventuale permanenza in Inghilterra. Dopo l’Europeo andrà trovata una soluzione, ma se le prestazioni dovessero confermarsi sulla falsa riga dell’esordio, allora non ci saranno grandi problemi per il management giallorosso.