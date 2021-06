Roma, l'Everton pronto all'offerta per Smalling: il difensore non gradisce la destinazione

Il futuro di Chris Smalling è ancora tutto da scrivere e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l'Everton è pronto a offrire 12 milioni di euro per riportare il difensore in Premier League a partire dalla prossima stagione. Secondo il Daily Mail la destinazione non sarebbe però gradita al centrale ex Manchester United.