Roma, la Dinamo Mosca mette gli occhi su Mkhitaryan. L'armeno è in scadenza di contratto

Henrikh Mkhitaryan è finito nel mirino della Dinamo Mosca. Secondo quanto riportato da RB Sport il club della capitale russa è pronto a offrire un contratto al trequartista armeno a partire dalla prossima stagione. La fonte riporta di come sul giocatore ci sia anche un altro club russo, non specificato. Mkhitaryan, 33 anni, è in scadenza di contratto.