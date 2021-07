Roma, la Sampdoria ha mosso i primi passi per Darboe e Zalewski

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Sampdoria avrebbe mosso i primi passi per provare ad acquistare due giovani talenti della Roma in vista del prossimo campionato. Si tratta di Darboe, che si è messo in mostra nelle ultime giornate di campionato, e di Zalewski, altro prodotto del vivaio giallorosso, classe 2002 e già considerato pronto per la massima serie.