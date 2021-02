Roma, lo spogliatoio vuole Dzeko nuovamente capitano ma con l'Udinese sarà ancora Pellegrini

Lo spogliatoio della Roma vuole che la fascia da capitano torni intorno al braccio di Edin Dzeko. Non ci sono scontri in vista o fronde rivoluzionarie all'interno del gruppo, solo una costatazione che i giocatori hanno fatto quando si sono uniti per puntare con decisione a una svolta Champions. Tutti riconoscono il valore del bosniaco e che le sue giocate possono risultare decisive per l'approdo tra le prime quattro. Pellegrini in prima persona, capitano del futuro ma anche grande amico di Dzeko, sarebbe contento di poter rendere la fascia all'attaccante, almeno fino al termine della stagione. La società si è schierata apertamente con Fonseca e con la decisione di togliergli i galloni, ma Pinto non ha chiuso a un ripensamento. Contro l'Udinese Pellegrini indosserà ancora la fascia, poi si vedrà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.