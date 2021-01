Roma, mercato sugli esterni: si deve stringere per El Shaarawy

Dopo il pareggio contro l’Inter che rilancia le ambizioni di alta classifica della Roma, i giallorossi pensano ad una settimana cruciale per la loro campagna rafforzamenti. Incassato il sorpasso da parte della Juventus (con l’appoggio al Benevento) per Reynolds, si cercherà di rarificare l’accordo con Montiel nella speranza che il terzino respinga le velleità di rinnovo del River Plate. Da monitorare la situazione di Celik che resta una pista calda, mentre davanti si cercherà di entrare nel vivo dell’affare El Shaarawy. L’attaccante continua a respingere le avances delle altre squadre che stanno pensando a lui ed è disposto a un sacrificio economico importante per raggiungere la capitale: serve uno sforzo anche sul fronte romanista per arrivare alla fumata bianca e regalare il giocatore a Fonseca almeno sino a fine stagione.