Roma, Mkhitaryan: "Abbiamo fatto di tutto per vincere. Afena-Gyan? Deve farci un regalo"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria per 0-2 ottenuta dai giallorossi contro il Genoa: "Oggi volevamo vincere, abbiamo fatto di tutto per portarla a casa. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione per segnare, però non ci siamo riusciti. Nella ripresa abbiamo migliorato in qualche aspetto e fatto il gol quasi alla fine".

Che consiglio daresti a Afena-Gyan?

"Di non perdere la testa perché come avete detto ha ancora 18 anni. Deve imparare e lavorare: fare due gol non significa che avrà tutta la carriera in discesa. Deve prendere fiducia e aiutare la squadra perché tutti noi lottiamo per la squadra e lui deve fare altrettanto".

Che tipo di campionato potete fare?

"Le aspettative sono sempre alte. Da inizio campionato vogliamo stare nelle prime quattro. Il campionato è ancora lungo, le altre squadre perderanno punti e noi dobbiamo capire che dobbiamo giocare meglio e vincere delle partite. Il mese scorso abbiamo perso tanti punti. Dobbiamo essere più concentrati, mantenendo testa alta per vincere delle partite".

Avete pensato a qualche regalo per Afena-Gyan?

"Lui deve regalare qualcosa a noi (ride, ndr)".