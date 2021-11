Roma, Mourinho ha chiesto un difensore centrale: il preferito è Senesi

vedi letture

José Mourinho nei suoi colloqui privati con i proprietari della Roma, la famiglia Friedkin, ha parlato anche di mercato in vista di gennaio e ha chiesto esplicitamente dei rinforzi. Tra le richieste c'è anche un difensore centrale, con Marcos Senesi di proprietà del Feyenoord che è in cima alla sua lista dei desideri per sistemare la retroguardia. A riportarlo è Tuttosport.