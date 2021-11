Roma, Mourinho non si nasconde e chiede rinforzi: ritorno di fiamma per Loftus-Cheek

José Mourinho non si nasconde più, alla sua Roma servono rinforzi immediati. Tra gli obiettivi individuati dal tecnico portoghese, ci sarebbe - riporta la BBC - anche un ritorno di fiamma: quello per il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, l'uomo giusto secondo Mou per completare la mediana giallorossa.

Il classe '96, già cercato dalla Roma in passato, in quest'avvio di stagione ha collezionato soltanto 447 minuti in 9 presenze coi Blues. Vuole andare a giocare con più continuità e a gennaio i capitolini ci riproveranno.