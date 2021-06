Roma, Mourinho vuole trattenere Dzeko ma lo scoglio è l'ingaggio: presto un summit

Situazione incerta per Edin Dzeko. Nei prossimi giorni il general manager della Roma incontrerà l'agente del giocatore per valutare la situazione. In attacco i giallorossi cercano Belotti ma Mourinho vorrebbe anche giocatori di esperienza, personalità, qualità tecniche e integri fisicamente. Qualità che il bosniaco ricopre. Secondo quanto riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, il summit con Lucci potrebbe servire per capire se ci sarebbe i margini per proseguire insieme visto che i 7,5 milioni netti che la punta percepisce potrebbero essere troppi.