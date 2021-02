Roma-New Balance, contratto triennale a 3/4 mln lordi a stagione. Aumentano le royalties

vedi letture

Emergono i primi dettagli economici in merito all'accordo economico tra la Roma e New Balance, con il marchio statunitense che sarà il nuovo sponsor tecnico dei giallorossi a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza il conttratto sarà triennale con opzione per una quarta stagione. Per quanto riguarda i termini economici, si parla di una cifra tra i 3 e i 4 milioni lordi a stagione. E per lordi si intende che dalla somma bisognerà sottrarre il costo di tutto il materiale tecnico che sarà garantito alle squadre, allo staff, ai dirigenti (una cifra tra 1 e 1,5 milioni).

Tuttavia, a vantaggio della Roma c’è il fatto che la percentuale di royalties che incasserà il club sul venduto sarà notevolmente superiore al precedente accordo con Nike: indiscrezioni parlano di una percentuale di circa il 40%.