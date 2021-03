Roma, non c'è ancora l'intesa con Mkhitaryan. Pedro, ingaggio alto e zero offerte: serve un rilancio

vedi letture

Mkhitaryan e Pedro, stagione e destini diversi. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'armeno non ha ancora accettato il rinnovo del contratto che la società gli ha proposto, esercitando l'opzione pattuita ad agosto. I primi incontri con Raiola, agente del giocatore, non hanno ottenuto un risultato definitivo. La speranza di Tiago Pinto è ovviamente quella di ottenere il sì dell'ex Arsenal, in modo da poter pianificare al meglio la prossima stagione.

Per quanto riguarda Pedro, che ha un contratto fino al 2023, dopo una stagione che non è stata all'altezza delle aspettative, sarà difficile trovare un'altra squadra, visto che a quasi 34 anni lo spagnolo guadagna circa 3 milioni netti a stagione.